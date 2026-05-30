Bakan Bak: Finale yürüyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
, Dünya Kupası
hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli Futbol Takımı
'nın antrenmanını takip etti. İdman öncesi bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bakan Bak, "Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici.
Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans.
Sporu, futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı, sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Biz çılgın Türkleriz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar"
ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu ise şöyle konuştu: ''Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz.''