Beşiktaş’tan Carlos Vicens için geri adım!

Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:20

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Braga’yı çalıştıran Carlos Vicens’in serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olması nedeniyle geri adım attırdı.

Bir an önce yeni teknik direktörünü belirleyip, yeni sezona dair somut adımlar atmayı hedefleyen Beşiktaş, şu ana kadar istediği ilerlemeyi gerçekleştiremedi.

Ernesto Valverde, Filipe Luis, Oliver Glasner, Razvan Lucescu, Roberto Mancini ve Ante Postecoglou gibi isimlerden sonuç alamayan siyah-beyazlılarda son olarak Carlos Vicens ve Dino Toppmöller gündeme gelmişti.

10 MİLYON EURO'LUK ENGEL

Ancak Carlos Vicens girişiminde Kartal'ın önüne ciddi bir maliyet sorunu çıktı. Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve teknik adamlık deneyimi için geçen sezon Braga'nın yolunu tutan Vicens'in sözleşmesinde 10 milyon Euro çıkış maddesi bulunduğu belirtildi. Portekiz kulübünün rakamda indirime yanaşmaması nedeniyle Beşiktaş'ın geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Bir diğer aday Toppmöller'e ise Köln'den sonra Crystal Palace talip oldu. 45 yaşındaki Alman çalıştırıcının İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından siyahbeyazlıların yeni isimlere yönelmesi bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
