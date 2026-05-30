Büyük hedefe dev prim!

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan ve sezon biter bitmez tatile çıkan Okan Buruk, Marmaris'in ardından soluğu Bodrum'da aldı. 10 gün dinlenme fırsatı bulan tecrübeli çalıştırıcı, bugün PSG-Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Budapeşte'de tribünde takip edecek. Başarılı teknik adam, önümüzdeki hafta başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu ile birlikte transferi düşünülen oyuncuları masaya yatıracak. Tekrar başkan seçilen Dursun Özbek, pazartesi günü mazbatasını alacak ve yeni yönetimiyle işbaşı yapacak. Özbek ilk iş olarak 52 yaşındaki hocanın mevcut devam eden sözleşmesini güncelleyecek.

AKILLAR ÇEYREK FİNALDE KALDI

Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca Buruk dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor. Yıllık ücreti 4 milyon Euro seviyesinde olacak Buruk'un sözleşmesine bonuslar koyulacak. Üst üste 5. şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline aynı prim yazılacak. Bu rakamın ikisi için ayrı ayrı 1 milyon Euro olması bekleniyor. Geride kalan sezon Avrupa'da son 16'ya kalan Galatasaray, yeni hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.

KUPA CANAVARI!

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası kazanan Okan Buruk, hem futbolcu hem de hocalık kariyerinde 12 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin başında kırılmadık rekor bırakmayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezona daha büyük başarılara koşma hedefiyle start verecek.