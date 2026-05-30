CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain – Arsenal finali!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.
Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Robert Schröder görev alacak.
Paris Saint Germain – Arsenal finali saat 19.00'da başlayacak.
Dev maçın canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Paris Saint Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Zaire Emery, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres