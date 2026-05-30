Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain – Arsenal finali!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:10

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Dev finalin canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Robert Schröder görev alacak.

Paris Saint Germain – Arsenal finali saat 19.00'da başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Paris Saint Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Zaire Emery, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Hakan Kurt - Editör
