Declan Rice: Kaybettiğimiz için darmadağın olduk!

Penaltıları piyangoya benzeten Rice, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an hissettiğimiz en baskın duygu, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz için darmadağın olmuş olmamız. Penaltı atışları bir piyango gibidir. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ve bu gece kaybeden taraf biz olduk. Ancak bu sonuç bizi tanımlamaz. Bu sezon başından sonuna kadar 61. maçımızı geride bıraktık. Bu yüzden buraya kadar gelebilmiş olmakla gurur duyuyoruz. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Bu gece bunu da başarabilseydik çok daha özel olurdu ama kısmet değilmiş. Çok üzgünüz ama önümüze bakacağız. İlk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için yıllarca bekleyen birçok dünya çapında oyuncu oldu. Bu işler böyledir. Bu gece kaybettik ama bu deneyimi geleceğe taşıyacağız. Sahada o kupayı kaldırdıklarını gördüğümüzde hissettiğimiz o duyguları, gelecekte bu turnuvayı kazanmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanacağız. Çünkü biz de o başarıyı, o zaferi tatmak istiyoruz ve kesinlikle buraya geri döneceğiz."

Başarıların adım adım geldiğini anlatan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Arsenal'daki ilk sezonumda çeyrek finalde, ikinci sezonumda yarı finalde elenmiştik. Bu gece ise finalde kaybettik. Premier Lig'de de süreç benzerdi. İki yıl üst üste ikinci olduktan sonra şampiyonluğa ulaşmak inanılmazdı. O zaferin hissini tarif bile edemem. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde final kaybetmiş olsak da içimde buraya geri dönme ve o kupayı kaldırma arzusu var. Bu kulübü gelecekte çok heyecan verici günler bekliyor. Son birkaç yıldır sürekli yukarıya doğru ivmelenen bir grafik çiziyoruz. Lig şampiyonluğunun ardından önümüzdeki yıl bu turnuvada yeniden deneyeceğiz, hazır olacağız. Biz birbirine bağlı bir takımız ve savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör