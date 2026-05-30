Galatasaray’a Süper Lig’den 2 transfer!

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralından sonra kadrosundaki yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un hedeflerinden biri Göztepe'de forma giyen Arda Okan Kurtulan. Sallai'nin olası ayrılığı sonrasında yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuya yönelebileceği ifade ediliyor. İzmir ekibinin, Arda için belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

Öte yandan listedeki diğer isim ise Alanyaspor'dan Ümit Akdağ. 22 yaşındaki oyuncu, stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak düşünülüyor.

Ümit için bir bonservis bedeli belirlenmediği aktarılırken, Galatasaray'ın para artı oyuncu takasını masaya getirebileceği kaydedildi. (TRT Spor)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör