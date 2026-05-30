Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı kafasına koydu!

Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:21

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına girmişti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiliz takımından gelen ilgiye olumlu yanıt verdiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. İngiliz ekibi, uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya minimum 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Geçen sezon 42 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 6 gol, 5 asiste imzasını attı.

Galatasaray'a gelirken hedefini Brezilya Milli Takımı'na seçilmek ve Premier Lig'e gitmek olarak belirleyen Sara, Aston Villa'nın ilgisine olumlu karşılık verdi. Kulüplerin anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
