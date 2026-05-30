Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı kafasına koydu!

Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. İngiliz ekibi, uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya minimum 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Geçen sezon 42 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 6 gol, 5 asiste imzasını attı.
Galatasaray'a gelirken hedefini Brezilya Milli Takımı'na seçilmek ve Premier Lig'e gitmek olarak belirleyen Sara, Aston Villa'nın ilgisine olumlu karşılık verdi. Kulüplerin anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek.