Galatasaray’dan Batrakov atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Rusya'ya çevirdi.

Cimbom'un, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan 20 yaşındaki yıldız için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon çıktığı 36 maçta 17 gol, 12 asistlik performans sergileyen Batrakov'un kontratı 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör