Galatasaray’dan Yaser Asprilla kararı!

Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları devam ederken, kiralık oyuncuların da durumu belli oluyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında kiralık olarak kadroya dahil ettiği Yaser Asprilla ile devam etmeyecek. AS'ın haberine göre, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu Galatasaray tarafından kullanılmayacak.

La Liga'dan düşen İspanyol ekibinin, Asprilla'yı kadrodaya alarak üst lige çıkma hedefinde önemli bir parça olarak kullanabileceği aktarıldı.



İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asprilla, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış ancak gol katkısı yapamamıştı.

