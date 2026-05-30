Guti'den Arda Güler sözleri: "Umarım bana benzemez"

İspanyol futbolcu Guti Hernandez, Iker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.



Guti, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım Guti'ye benzemez… Çünkü onda çok büyük bir kalite olduğunu, son pasının çok iyi olduğunu ve çok iyi futbol oynadığını hissediyorum.

Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar." dedi.



Real Madrid ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 608 maça çıkan Guti, kariyerinde 100 gol ve 111 asist üretti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör