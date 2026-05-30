Kanada aday kadrosunu açıkladı!

FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Kanada, B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. Kanadalıların teknik direktörü Jesse Marsch aday kadroyu duyurdu.

Öte yandan daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Cyle Larin de kadroda kendine yer buldu.

Kanada'nın aday kadrosu:

Kaleci: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley)

Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Dender), Moïse Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough)

Orta saha: Stephen Eustáquio (LAFC), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (UANL), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jonathan Osorio (Toronto)

Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Promise David (Union Saint-Gilloise)

