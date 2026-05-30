Kanada’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Giriş Tarihi: 30.05.2026 20:14

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek Kanada’nın kadrosu belli oldu.

ABD ve Meksika ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Kanada'nın kadrosu açıklandı.

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsch, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 ismi duyurdu.

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası'na davet edilen isimler şu şekilde:

Kaleciler: Dayne St. Clair, Maxime Crepeau, Owen Goodman

Defanslar: Alistair Johnston, Derek Cornelius, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Alphonso Davies, Alfie Jones

Orta sahalar: Stephen Eustaquio, Ismaël Kone, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Marcelo Flores, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio

Hücumcular: Jonathan David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi, Promise David

