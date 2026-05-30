Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...
Giriş Tarihi: 30.05.2026 14:31 Son Güncelleme: 30.05.2026 14:33

Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...

İngiliz devi Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma kararı aldı. Merseyside ekibinde göreve getirilecek yeni hoca ise belli oldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...
  • ABONE OL

Premier Lig devlerinden Liverpool'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Merseyside ekibi, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz temsilcinin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

2024 yazında Liverpool'un başına geçen Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Premier Lig zaferine ulaşmıştı.

İLK ADAY IRAOLA

Andoni Iraola, Liverpool'un yeni teknik direktörü olmak için açık favori olduğu aktarıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 yılından bu yana çalıştırdığı Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak kazanmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BOURNEMOUTH #ARNE SLOT #PREMİER LİG #LİVERPOOL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA