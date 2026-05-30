Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...

Premier Lig devlerinden Liverpool'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Merseyside ekibi, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz temsilcinin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
2024 yazında Liverpool'un başına geçen Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Premier Lig zaferine ulaşmıştı.
İLK ADAY IRAOLA
Andoni Iraola, Liverpool'un yeni teknik direktörü olmak için açık favori olduğu aktarıldı.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 yılından bu yana çalıştırdığı Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.
Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak kazanmıştı.