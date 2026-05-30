Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırıyor! İşte yerine geçecek isim...

İLK ADAY IRAOLA

Andoni Iraola, Liverpool'un yeni teknik direktörü olmak için açık favori olduğu aktarıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 yılından bu yana çalıştırdığı Bournemouth'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Iraola yönetimindeki Bournemouth, bu sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak kazanmıştı.

