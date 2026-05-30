Mardin 1969 Spor, Bülent Akan ile yollarını ayırdı!

Giriş Tarihi: 31.05.2026 00:27

1. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor, teknik direktör Bülent Akan ile yollarını ayırdı.

1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Mardin 1969 Spor'da Bülent Akan dönemi sona erdi.

Mardin 1969 Spor, sözleşmesi sona eren Bülent Akan ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan Teknik Direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir.

Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Mardin 1969 Spor ailesi olarak, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Bülent Akan'ın katkılarını daima hatırlayacağız. Teşekkürler Bülent Akan."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #1. LİG

