Martin Odegaard: Bunu hazmetmek gerçekten çok zor!

Martin Odegaard, Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini bu sezon dindirdiklerini hatırlatarak, "Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorduk. Bunu başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii ki Premier Lig şampiyonluğu muazzam bir başarı ama ikisini birden hedeflemiştik. Bu yüzden şu an hepimiz biraz buruk ve üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Norveçli futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kendilerini tebrik etmesiyle ilgili, "O tam bir beyefendi. Muhtemelen oradaki en deneyimli futbol insanlarından biri. Bu tarz finallerin her iki tarafında da bulundu. Dolayısıyla şu an neler hissettiğimizi ve nelerden geçtiğimizi çok iyi biliyor. Hem bir futbol adamı hem de bir insan olarak kendisine çok büyük saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Penaltı kaçıran takım arkadaşları Gabriel ve Eze'yi ayağa kaldıracaklarını dile getiren Odegaard, "Onları ayağa kaldırmak artık bizim görevimiz. Bu sezon bu takım için neler verdiklerini çok iyi biliyoruz. Onlar olmasaydı bugün burada olamazdık. Futbolun ve hayatın bir parçası da bu. Şimdi görevimiz onları ve geri kalan herkesi teselli edip ayağa kaldırmak. Gelecek sezon buraya çok daha güçlü döneceğimizden emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

