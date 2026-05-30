Mikel Arteta: Gabriel, 5. penaltıyı kendisi atmak istedi!

Madueke'nin içinde olduğu pozisyonla ilgili soru üzerine Arteta, "Turnuvadaki tüm penaltı pozisyonlarını son 72 saattir neyin penaltı olup neyin olmadığını anlamak için tekrar izledim ve bizim pozisyonumuz çok rahatlıkla penaltı verilebilecek bir pozisyondu." dedi.

Oyuncularına sezon boyunca gösterdiği performans için teşekkür eden Arteta, "Oyunculara ve teknik ekibe 1 milyon kez teşekkür etsem bile yetersiz kalır. Bu teşekkür, Premier Lig'i kazandığımız, kupa finalinde oynadığımız için ya da Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde mücadele ettiğimiz için değil. Her gün birlikte yaşadığımız o neşe ve anlar için. Bu, diğer her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta, son penaltıyı dışarı atan savunma oyuncusu Gabriel ile ilgili, "Gabriel, 5. penaltıyı kendisi atmak istedi. Bu anlara hazırlık yapıyor ve antrenmanlarda çalışıyoruz. Normal şartlarda penaltıcılarımız Bukayo, Martin ve Kai olurdu. Maçın uzatmalara ve penaltılara gitmesi durumunda penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Antrenmanlarda harika penaltı atan, neredeyse hiç kaçırmayan kaliteli oyuncularımız vardı. Ancak bunu o anın baskısı altında da yapmanız gerekiyor. Maalesef daha önce gösterdikleri isabet ve verimliliği bu kez yakalayamadılar, kaybetmemizin sebebi de bu." şeklinde görüş belirtti.