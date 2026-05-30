Mourinho R.Madrid’de

Teknik direktör arayışında olan İspanyol devi Real Madrid
'de Jose Mourinho
ile 3 yıllığına el sıkışıldı. The Athletic'in haberine göre; başkan Florentino Perez'in bir numaralı tercihi olan 63 yaşındaki Portekizli'nin imzayı attığı ve Haziran 2029'a kadar anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho'nun resmi açıklamasının ise 7 Haziran'daki başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor. 'The Special One', böylece 2013 yılında ayrıldığı Santiago Bernabeu'ya 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.