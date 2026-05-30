Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mourinho R.Madrid’de
Giriş Tarihi: 30.05.2026

Mourinho R.Madrid’de

Mourinho R.Madrid’de
  • ABONE OL
Teknik direktör arayışında olan İspanyol devi Real Madrid'de Jose Mourinho ile 3 yıllığına el sıkışıldı. The Athletic'in haberine göre; başkan Florentino Perez'in bir numaralı tercihi olan 63 yaşındaki Portekizli'nin imzayı attığı ve Haziran 2029'a kadar anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho'nun resmi açıklamasının ise 7 Haziran'daki başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor. 'The Special One', böylece 2013 yılında ayrıldığı Santiago Bernabeu'ya 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
#REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mourinho R.Madrid’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA