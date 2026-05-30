‘Ne yapacaksın’ diyorlar... Kerem’i nasıl getirdim!

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, çalışmalarına son hız devam ediyor. Kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Safi, "Biz bu yola erken çıktık, dik durduk. Hakkımızda söylentiler oldu ama biz yolumuzdan dönmedik. Duruşumuzu ilk günden beri koruyoruz. Onlar bize 'Harcama limitleriniz var, ne yapacaksınız?' diyorlar. Nasıl getirdim Kerem Aktürkoğlu'nu? Türkiye'de olmayan şeyi yaptık. İmaj hakkı kontratı yaptık. Ronaldo ve Messi'nin yüksek kontratı var ama takım limiti içinde değil. Biz de bunu yaptık" dedi.

KALEDE FIRSAT CHEVALİER

PSG kalecisi Lucas Chevalier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'den alınan 24 yaşındaki file bekçisinin, beklentilerin altında kalması nedeniyle ayrılık kararı aldığı ifade ediliyor. 2030'a kadar sözleşmesi olan Fransız eldivenin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, genç kaleciyi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade ediliyor. Safi'nin kaleci rotasyonunu güçlendirme planı kapsamında bu transferi önemli bir fırsat olarak gördüğü konuşuluyor