Nicolas Otamendi, River Plate'e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 12:35

Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki futbolcu Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

AA
Arjantin Ligi devi River Plate, Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesinin Velez Sarsfield takımında başlayan Otamendi, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Valencia, Manchester City ve Benfica'da top koşturan deneyimli oyuncu, 2014'te kiralık olarak Atletico Mineiro'da da görev yaptı.

Yaklaşık 16 yıl süren Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#RİVER PLATE #MANCHESTER CİTY #BENFİCA #ATLETİCO MİNEİRO

