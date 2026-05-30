Rafael Leao, Milan’dan ayrılacağını açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu

Milan forması giyen Rafael Leao için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gündemdeydi.

Rafael Leao, Milan'dan ayrılacağını resmen açıkladı.

Adını Milan tarihine yazdırdığını belirten Rafael Leao, "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım" dedi.

Yeni bir meydan okuma hedeflediğini vurgulayan Rafael Leao, "Ve tabii ki, sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" şeklinde konuştu.