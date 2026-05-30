Sadettin Saran'dan seçim sözleri: "Fenerbahçe için hayırlısı olsun"

Fenerbahçe camiası, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın 4. gününde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kulüp üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları ve kulüp personelleri katıldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor, inşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olmayacaktır. Karşılaştığımız her türlü zorluklarda da inanılmaz bir güç olacaktır. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN: "FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertlilerin en büyük gücünün şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu kenetlenmeleri senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu 9 günlük bayramda buraya zaman ayırıp geldiniz, Fenerbahçe sevginizden dolayı geldiniz. İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim.

Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum, hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz, ben ve arkadaşlarımın içinde. Samimi ve sahici şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör