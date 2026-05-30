Sara tamam sıra Aslan’da

Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa
, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. İngiliz ekibi, uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara
için Galatasaray
'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya minimum 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Geçen sezon 42 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 6 gol-5 asiste imzasını koydu. Galatasaray'a gelirken hedefini Brezilya Milli Takımı'na seçilmek ve Premier Lig'e gitmek olarak belirleyen Sara, Aston Villa'nın ilgisine olumlu karşılık verdi. Kulüplerin anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek.