Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Paris Saint Germain! Üst üste ikinci kez

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.

PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.

Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.

Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.

