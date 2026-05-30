Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Paris Saint Germain! Üst üste ikinci kez

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal kozlarını paylaştı. Karşılaşma Macaristan'daki Puskas Arena'da oynandı.
Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlendi.
VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Robert Schröder görev aldı.
Paris Saint Germain ile Arsenal arasındaki finalin normal süresi 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Seri penaltı atışlarında rakibini mağlup eden Paris Saint Germain şampiyon oldu.
Arsenal'ın golünü 6. dakikada Kai Havertz kaydetti. Paris Saint Germain'de fileleri 65. dakikada penaltıdan Ousmane Dembele havalandırdı.
Bu sonucun ardından son şampiyon Paris Saint Germain, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Paris Saint Germain - Arsenal: 1-1
Goller: 6' Kai Havertz, 65' Ousmane Dembele (P)
Seri penaltılar: 4-3
Atanlar: Gonçalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo (PSG) / Viktor Gyökeres, Declan Rice, Gabriel Martinelli (Arsenal)
Kaçıranlar: Nuno Mendes (PSG) / Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes (Arsenal)
İLK 11'LER
Paris Saint Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Lewis Skelly, Odegaard, Rice, Trossard, Havertz, Saka.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Paris Saint Germain savunmasının uzaklaştırmak istediği top Trossard'a çarptı ve yeniden havalandı. Kai Havertz topu önünde bulduktan sonra ceza sahasına kadar girdi ve dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta ağları havalandırdı. Arsenal dev finalde üstünlüğü yakaladı: 0-1.
27. dakikada Arsenal atağında Bukayo Saka sağ kanattan yerden pasını aktardı. Paris Saint Germain'de kaleci Matvey Safonov bu pozisyonda kalesini terk etti ve başına aldığı müdahale ile sakatlandı. Yaklaşık 3 dakikada tedavi gören Matvey Safonov ardından oyuna kaldığı yerden devam etti.
43. dakikada Paris Saint Germain sol kanattan etkili geldi. Mosquera'dan sıyrılan Nuno Mendes son çizgide topu ortaladı. Hincapie'nin arka direkte uzaklaştırdığı topta Fabian Ruiz kafa vuruşunu yaptı. Fabian Ruiz'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45. dakikada Paris Saint Germain'de Ousmane Dembele ceza sahası dışında topla buluştu. Ousmane Dembele'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
45+2. dakikada Paris Saint Germain'de Desire Doue topu önünde bulduktan sonra uzaklardan sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Desire Doue'nin şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
45+3. dakikada Arsenal'da Kai Havertz sağ kanatta topla buluştuktan sonra Mosquera'ya pasını aktardı. Mosquera'nın pasında Bukayo Saka topun üstünden atladı ve Odegaard tek topta Kai Havertz'i gördü. Kai Havertz karşı karşıya pozisyonda şuta hazırlanırken son anda Marquinhos araya girdi.
45+5. dakikada Paris Saint Germain'de sol kanatta topla buluşan Fabian Ruiz ceza sahasına girmeden çaprazdan vuruşunu yaptı. Fabian Ruiz'in şutunda Arsenal kalecisi Raya topu çelme başarısı gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Paris Saint Germain'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Achraf Hakimi geçti. Achraf Hakimi'nin uzaktan şutunda top Raya'da kaldı.
62. dakikada Paris Saint Germain'de Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi. Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti.
65. dakikada Paris Saint Germain'in kazandığı penaltıda topun başına Ousmane Dembele geçti. Ousmane Dembele'nin sol köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Dev finalde skor dengelendi: 1-1.
77. dakikada hızlı gelişen Paris Saint Germain atağında Kvaratskhelia, topu taşıdı ve ceza sahasına girdi. Kvaratskhelia'nın şutunda savunmadan seken top direğe çarparak kornere gitti.
89. dakikada Paris Saint Germain'de Desire Doue sağ kanattan merkeze doğru topu sürdü. Desire Doue'nin pasında Vitinha ceza sahası dışından tek vuruş yaptı. Vitinha'nın ceza yayından şutunda top az farkla auta gitti.
90+7. dakikada Paris Saint Germain'in hızlı gelişen atağında Barcola sol kanattan topla birlikte hareketlendi. Barcola'nın çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın 90 dakikalık süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
102. dakikada Arsenal'da Noni Madueke hızını kullanarak ceza sahasına hareketlendi. Noni Madueke, Nuno Mendes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Arsenal cephesi bu pozisyonda hakeme penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
Arsenal'da kaptan Declan Rice ile teknik direktör Mikel Arteta, penaltı beklenen pozisyonda yaptıkları itirazlar nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.
PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.
Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.
Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.