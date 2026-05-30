Torreira’ya arkadaş geliyor

Mario Lemina
için ayrılık iddiaları bulunurken İngiliz basınına göre; sarı-kırmızılıların hedefinde Manuel Ugarte var. Daha önce de Aslan'ın gündemine gelen Uruguaylı orta saha için yönetimin nabız yoklayacağı öğrenildi. 2024 yazında PSG'den 50 milyon Euro'ya M.United'a giden 25 yaşındaki orta sahayı gözüne kestiren G.Saray, Lemina'nın durumuna göre yol haritasını çizecek. İngiliz ekibiyle 2029'a kadar kontratı bulunan oyuncu, beklenen katkıyı veremedi. Ligde 22 maçta 881 dakika sahaya çıkan ve gol-asist katkısı sağlayamayan Ugarte ile yolları ayırmak isteyen ManU'yla, G.Saray yönetiminin masaya oturacağı iddia edildi.