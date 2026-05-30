Trabzonspor, Cabral’ı bitiriyor!

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; bordo-mavililer, Benfica'da forma giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferinde mutlu sona yakın.

Kulüplerin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığ iddia edilirken, oyuncunun onayının beklendiği ifade edildi.

Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.

Bu sezon Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asist yaptı.

