Trabzonspor’dan Güney Amerika çıkarması! 18’lik genç yeteneğe kanca...

Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:10 Son Güncelleme: 30.05.2026 09:21

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, kadrosuna bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. Buna göre rotasını Güney Amerika'ya çeviren bordo-mavililerin, 18 yaşındaki genç yıldıza talip olduğu ortaya çıktı.

Transfer çalışmalarında rotasını Güney Amerika'ya çeviren Trabzonspor, Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto'yu gündemine aldı.

18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosunu katmak isteyen bordomavililer, Brezilya kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde Fırtına'nın işi hiç de kolay görünmüyor. Çünkü, genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

4 TAKIM DAHA PEŞİNDE

Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan futbolcunun, takımdan ayrılması bekleniyor.

