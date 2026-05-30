Trabzonspor’dan Güney Amerika çıkarması! 18’lik genç yeteneğe kanca...

Transfer çalışmalarında rotasını Güney Amerika'ya çeviren Trabzonspor, Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto'yu gündemine aldı.

18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosunu katmak isteyen bordomavililer, Brezilya kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde Fırtına'nın işi hiç de kolay görünmüyor. Çünkü, genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.