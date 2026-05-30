Trabzonspor’dan Güney Amerika çıkarması! 18’lik genç yeteneğe kanca...

Transfer çalışmalarında rotasını Güney Amerika'ya çeviren Trabzonspor, Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto'yu gündemine aldı.
18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosunu katmak isteyen bordomavililer, Brezilya kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde Fırtına'nın işi hiç de kolay görünmüyor. Çünkü, genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.
4 TAKIM DAHA PEŞİNDE
Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan futbolcunun, takımdan ayrılması bekleniyor.