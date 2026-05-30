UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupa sahibini buluyor!

Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya gelecek.

Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Bastian Dankert oturacak. Dankert'in yardımcılıklarını ise Robert Schröder ile İspanya'dan Carlos del Cerro Grande yapacak.

TEDAVİSİ SÜREN FUTBOLCULAR

Büyük final müsabakası öncesinde iki takımda dörder futbolcunun durumları belirsizliğini koruyor.

PSG'de uyluk sakatlığı yaşayan Achraf Hakimi, Lucas Chevalier ve Nuno Mendes ile baldırından sakatlığı bulunan Ousmane Dembele'nin durumları bugün belli olacak.

Diz sakatlığı yaşayan Ben White'ın forma giyemeyeceği Arsenal'de ise sırtında problem olan kaleci David Raya, kasık sakatlığı olan Jurrien Timber, diz arkasındaki kasta sakatlık bulunan Noni Madueke'nin durumlarına karar verilecek.

BUDAPEŞTE'DE YOĞUNLUK

UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.

Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.

Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 avrodan 3 bin avroya kadar yükseldi.

