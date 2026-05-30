Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Süper Kupa finalindeki takımlar belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 23:02

UEFA Süper Kupa finalindeki takımlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasındaki UEFA Süper Kupa maçında PSG ile Aston Villa kozlarını paylaşacak.

AA
UEFA Süper Kupa finalindeki takımlar belli oldu!
  • ABONE OL

2026 UEFA Süper Kupa maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen PSG, Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.

Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #PARİS SAİNT GERMAİN #ASTON VİLLA #UEFA AVRUPA LİGİ #UEFA SÜPER KUPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Süper Kupa finalindeki takımlar belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA