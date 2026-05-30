Vitinha: Biz dünyadaki en iyi takımız!

Vitinha, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle ilgili, "O da hala çok uzak. Son 2 yılda yaptığımız gibi katetmemiz gereken inanılmaz bir yol var. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi keyif alma ve kutlama zamanı. Herkes bunu hak etti. Hepimiz inanılmaz bir iş çıkardık. Bizdeki daha fazlasını kazanma isteği, asla durmama arzusunun suçlusu Luis Enrique'dir. Umarım daha da fazlasını kazanmamız için bizi zorlamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Adının transferde İspanya ve İngiltere'nin büyük takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki büyük kulüplerin Paris Saint-Germain oyuncularını istemesi çok normal. Çünkü iki yıldır zirvedeyiz. Bu yüzden böyle şeylerin yaşanması ve ilginin olması gayet doğal. Normalde 'en iyisi biziz' demek ya da bunu dile getirmek pek hoş karşılanmaz ama bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz dünyadaki en iyi takımız, Avrupa'nın en iyisiyiz. Bu yüzden bu tarz yaklaşımların olması normal. Burada olmaktan, bu inanılmaz grupta oynamaktan büyük bir keyif alıyoruz."

