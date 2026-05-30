Yok böyle gönderme!

İspanyol medyasının gündeminde, iki büyük kulübün transfer tartışmaları yer alıyor. Atletico Madrid
'in forveti Julian Alvarez
'in, Barcelona
'ya gideceği günlerdir konuşuluyordu. Bu haberlerden sıkılan Madrid ekibi,
sosyal medya hesabından rakibine göndermede bulundu. Önce Barça'nın yıldızı Lamine Yamal
'ın fotoğrafını paylaşan Atletico, "Hazır mısınız! Barcelona'ya transfer teklifimizi içeren bir faks gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, ABC'ye yıllık abonelik ve bir paket çekirdek.
Duyuruyu hazırlamak için cevabı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra da Pedri'nin fotoğrafıyla "Bu ikinci teklif için bir sorun yaşadık, yarınki konser için biletler tükendi, bu yüzden önceki teklifi Pazar günkü için 6 bilet ile yükselttik" yorumu yapıldı. Üçüncü bomba ise Raphinha'ydı. "3'ü 1 aradayı tamamlamak için havaya girdik. Oyuncu bir sezonluğuna kiralık geliyor" denildi.