Aslan’ın Barış planı hazır!

Geçen yaz Suudi Arabistan'ın kapısından dönen ve 12 gol-14 asistle sezona damgasını vurarak üst üste 4. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, takımın en gözde isimlerinden biri. Galatasaray yönetiminin Avrupa'yı düşünerek NEOM'a satmadığı milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yaptı ve sonunda İngiltere ile İtalya'daki kulüplerin dikkatini çekti. A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan 2000 doğumlu yıldız futbolcuya turnuva sonrasında teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Barış Alper'in 40-50 milyon Euro aralığında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılılar, sol açık bölgesi için arayışlara başladı.

NOA LANG DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Napoli'ye dönen Noa Lang'ın durumu takip ediliyor. Hollandalı yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Midtjylland formasıyla 54 maça çıkan, 12 gol-21 asistlik performans sergileyen Aral Şimşir de Aslan'ın radarına takıldı. 23 yaşındaki milli oyuncu için Danimarka ekibinin belirleyeceği bonservis bedeli merak konusu.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a 2.1 milyon Euro'ya transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 205 karşılaşmada 37 gol, 36 asist üretti. 10 bin 472 dakika sahada kalan milli futbolcunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.