Avrupa’nın en büyüğü yine PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena Stadı'nda oynanırken Paris Saint-Germain, 1-1 biten ve penaltılara giden müsabakada Arsenal'i toplam 5-4'lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Devler Ligi'nin son şampiyonu ünvanıyla finale çıkan PSG tam kadroydu. Arsenal ise Mikel Arteta'nın ufak rotasyonlu tercihiyle sahadaydı. Futbol camiasının büyük çoğunluğu PSG'yi favori gösterirken 6. dakikada gelen gol şok etkisi yarattı. Kai Havertz rakipten sekip önünde bulduğu topu orta sahadan kaleye kadar sürdü, çaprazdan dar açıdan sert şutuyla fileleri havalandırdı ve Arsenal'ı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 bitti. Arsenal golden sonra kendi yarı sahasına çekildi, maçtaki tek isabetli şutu da bu gol oldu. PSG ise paslarla İngilizleri boğdu, 65'te Kvaratskhelia savunma arkasına sarkmaya çalışırken Mosquera tarafından düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Dembele gole çevirdi. Yüzde 75'e 25 topla oynamada üstün olan PSG, başka gol bulamayınca önce uzatmalara, sonra penaltılara geçildi. PSG'de sadece Nuno Mendes atışı kaçırırken Arsenal'da Eze ve Gabriel ıskaladı. Böylece Luis Enrique'nin PSG'si, Avrupa futbolunun en büyüğü olduğunu bir kez daha ilan etti.

PARA BASTILAR!

PSG, üst üste iki sezon hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak duble yapan üçüncü takım oldu. Daha önce Real Madrid 1956-57 ve 57-58'de bunu başarmıştı. Ajax ise 1971- 72 ve 72-73'te iki alanda da zafer elde etmişti. Ayrıca PSG'li futbolcular, büyük bir ödülü de elde etti. Fransız basınından L'Equipe, Şampiyonlar Ligi zaferi sebebiyle bütün oyuncuların, 1'er milyon Euro bonus alacağını yazdı.

ÜZÜLME KARDEŞİM!

Devler Ligi'nde kupayı kaldıran PSG büyük sevinç yaşarken, Arsenalli futbolcular ise kulübün müzesinde hiç olmayan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıp efsane olma fırsatını kaçırdı. Topçular daha önce sadece 1 defa bu organizasyonda final oynamış ve 2005- 06'da Barcelona'ya 2-1 yenilmişti. Dün Arsenal adına son penaltıyı kaçırıp hayallerin suya düşmesine sebep olan stoper Gabriel'i teselli etme işi ise rakibe düştü. Ancak bu sadece bir rakip değildi. PSG'nin yıldızı Marquinhos, Brezilya Milli Takımı'nın stoper tandeminde partneri olan Gabriel'in yanına koştu. "Üzülme kardeşim, iyi iş çıkardın" diyerek vatandaşını teselli etti. Bu anlar futbolseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

KİMLER ATTI, KİMLER KAÇIRDI

Penaltı atışlarında PSG'den Ramos, Doue, Hakimi ve Beraldo golü attı, Nuno Mendes ise kaçırdı. Arsenal'de de Gyökeres, Rice ve Martinelli ağları buldu. Eze ve Gabriel adresi tutturamadı.