Aziz Yıldırım’dan transfer ve Alex de Souza açıklaması

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığı" durdurabilmek adına kendisi ve arkadaşlarının görevi devralmaya hazır olduklarını söyledi.

Seçilirlerse Fenerbahçe'deki her şeyin 1998'deki gibi olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz." diye konuştu.