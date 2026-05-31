Bursaspor Başkanı Çelik’ten yerli transfer sözleri!

Bursaspor Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul gerçekleştirildi. Genel kurul, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhangazi Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından yönetim kurulu faaliyetlerini anlatan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, göreve geldikleri 2 yıllık sürede borç tutarını 2 milyar 13 milyondan, 391 milyona indirdiklerini söyledi.

Çelik, Bursaspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, mali, sportif ve idari yönden güçlü bir Bursaspor inşa ettiklerini aktardı.

TRANSFER SÖZLERİ

3. Lig'den 1. Lig'e yükselen kulübün mevcut yerli oyuncu kadrosunun değerli olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Birçok 1. Lig takımı kaliteli yerli oyuncu arayışındayken Bursaspor, 1 ya da 2 yerli oyuncu takviyesi ile lige başlayacak durumdadır. İdari anlamda taraftarıyla bütünleşmiş, 2 yılda 72 bin 600 kombine, 115 binden fazla forma satmış, stadyum taraftar ortalamasında tüm profesyonel liglerde ilk 2'den hiç düşmemiş, ulusalda değil, uluslararası arenada konuşulan bir Bursaspor var. Dün Bursaspor'un nasıl düştüğünü konuşuyorlardı, bugün Bursaspor'un ne kadar yükseleceğini konuşuyorlar."

FORMALAR ÇIKIYOR

Kulübün kuruluş yıldönümü olan 1 Haziran'da kutlama yapacaklarını vurgulayan Çelik, "Ayrıca yeni sezon formalarımızın tanıtımını da yine 1 Haziran'da duyuracağımız 'Bursaspor Plus' uygulaması üzerinden yapacağız." diye konuştu.

Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi, 1 Haziran 2026- 31 Mayıs 2027 mali hesap dönemi bütçe tasarısı karara bağlandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör