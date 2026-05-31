Cabral için yoğun mesai

Giriş Tarihi: 31.05.2026

Fırtına, Benfica’nın 23 yaşındaki sağ bekini hedefine koydu. Record, tarafların 10 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını yazdı. Trabzonspor cephesi ise görüşmeleri doğruladı ancak henüz anlaşma zemininin oluşmadığına vurgu yaptı

YUNUS EMRE SEL
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'nın sağ beki Sidny Lopes Cabral'ı hedefine koydu. Bordo-mavililerin devre arasında da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı. Fırtına, oyuncunun Portekiz ekibinde aradığını bulamaması üzerine harekete geçti. Portekiz basınından Record, tarafların 10 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkışıldığını ileri sürdü. Trabzonsporlu yöneticiler ise pazarlıkları doğrulurken henüz anlaşma olmadığını dile getirdi. Bordo-mavili kurmaylar, Cabral'ın Dünya Kupası'nda boy göstermesinin ardından maliyetinin artacağını düşünerek bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. İki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Cabral, sağ bekin yanı sıra sol bek ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

PAUL ONUACHU'YA OBJEKTİF DESTEK!
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e attığı gol "Sezonun En Güzel Golü" ödülüne aday gösterilen Paul Onuachu'ya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten destek geldi. Sosyal medya üzerinden oylamaya katılan Genç, tercihini Nijeryalı yıldızdan yana kullanırken esprili bir şekilde "Tamamen objektif… Onuachu" ifadelerine yer verdi. Oylamada Marco Asensio (Fenerbahçe) ve Orkun Kökçü'nün (Beşiktaş) golleri de bulunuyor.

SÜRPRİZ FORMA GELİYOR!
Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği yeni sezon forma tanıtımının Haziran'ın ikinci haftasında yapılacağı, hemen ardından da satışların başlayacağı belirtildi. Yeni sezon için klasik Trabzonspor formalarının yanı sıra sürpriz bir renge sahip formanın da taraftarın beğenisine sunulacağı öğrenildi.

