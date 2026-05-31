Cagliari, Semih Kılıçsoy kararını açıkladı!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için Cagliari'nin kararı belli oldu.

Tuttomercatoweb'e konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in gelecek sezonda takımda kalmayacağını açıkladı.

Giulini, Semih Kılıçsoy, Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin kulübün maaş politikası kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Giulini, üç oyuncunun da Cagliari'nin belirlediği ekonomik kriterlere uymadığını belirtti.

Semih Kılıçsoy, kulübü Beşiktaş'a geri dönecek.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibi ile 25 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör