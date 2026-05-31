Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cagliari, Semih Kılıçsoy kararını açıkladı!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 01:15

İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un bonservisinin alınmayacağını duyurdu.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için Cagliari'nin kararı belli oldu.

Tuttomercatoweb'e konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in gelecek sezonda takımda kalmayacağını açıkladı.

Giulini, Semih Kılıçsoy, Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin kulübün maaş politikası kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Giulini, üç oyuncunun da Cagliari'nin belirlediği ekonomik kriterlere uymadığını belirtti.

Semih Kılıçsoy, kulübü Beşiktaş'a geri dönecek.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibi ile 25 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
