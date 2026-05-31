Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Guti: Arda umarım bana benzemez
Giriş Tarihi: 31.05.2026

Guti: Arda umarım bana benzemez

Guti: Arda umarım bana benzemez
  • ABONE OL
Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından Guti Hernandez, Iker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım benzemez… Çünkü onda çok büyük bir kalite olduğunu, son pasının çok iyi olduğunu ve çok iyi futbol oynadığını hissediyorum. Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar" ifadelerini kullandı.
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Guti: Arda umarım bana benzemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA