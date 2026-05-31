Guti: Arda umarım bana benzemez

Real Madrid
ve Beşiktaş
'ın eski oyuncularından Guti Hernandez, Iker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler
hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım benzemez… Çünkü onda çok büyük bir kalite olduğunu, son pasının çok iyi olduğunu ve çok iyi futbol oynadığını hissediyorum. Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar" ifadelerini kullandı.