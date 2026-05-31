Hakan Safi’nin bombası Antonio Conte

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adayları çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği İtalyan efsane futbolcu Paolo Maldini ile dün de buluştu. İkili, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalini birlikte stadyumda izledi. Safi'nin bir başka İtalyan efsaneyle ise teknik direktör olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. Napoli ile bu sezonu ikinci sırada tamamlayan Antonio Conte ile Safi'nin el sıkıştığı bildirildi. Bilindiği üzere 56 yaşındaki hoca, 24 Mayıs'ta Napoli'den ayrılmıştı. Conte'nin kariyeri başarılarla dolu… Daha önce Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, İnter ve Tottenham'da da görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1 Premier Lig kupası kaldırırken 5 İtalya Serie A, 2 İtalya Süper Kupası, 1 de İngiltere kupası kazandı. Ligde bu sezon 38 maçta 76 puan toplarken takımı 58 gol attı, 36 gol yedi. Maldini'nin büyük katkılarıyla el sıkışıldığı, Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin hemen göreve başlayacağı aktarıldı.

TARZI NASIL?

Antonio Conte genel olarak üçlü savunma düzeni ile takımlarını oynatıyor. 3-4-3 ve 3-5-2 dizilişleri, en çok tercih ettiği sistemler. Oyuncularından yoğun pres yapmasını isteyen, takımı orta sahada kalabalık tutmayı amaçlayan bir oyun görüşü hakim. Rakibe bağlı olarak savunmada taktiksel değişiklikler yapmayı seviyor. Kanat bek tercihlerini hızlı ve agresif futbolculardan yana kullanıyor.

MALDİNİ İLE 'DEV' ZİRVE

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, dün PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini protokol tribününde takip etti. Macaristan'daki düelloyu Safi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği, fikir alışverişinde bulunduğu Paolo Maldini ile izledi. Dev mücadeleyi seyreden ikilinin, ayrıca transfer edilecek oyuncular ve el sıkışılan teknik direktör Antonio Conte ile ilgili de görüştüğü kaydedildi. Maldini ile Safi'nin sık sık telefonda konuştuğu ancak fırsat buldukça bu şekilde yüz yüze temaslarda bulunacağı da ifade edildi.