Herkesi mutlu etme derdimiz yok!

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda, ülke futbolu ve Dünya Kupası gündemini değerlendi. 10+4 olarak değiştirilen yabancı kuralına değinen Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, koltukta biraz daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları. Bizim, böyle bir derdimiz yok. Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz. Yabancı kuralını bu sene açıklamadık. Kamuoyunu yanıltıyorlar. Biz bunu geçen sene duyurduk. 12+4 ile devam etsek sorunları çözülecek mi? 2 tane ile kurtulacak mıyız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun. Kulüpler borç batağında. Türkiye'de futbolcu mu yok? Kimseye 12+4 için söz vermedik. Bizim bu koltuklarda uzun süre oturma derdimiz yok. Bizim varlık sebebimiz koltuklar değil. Adil, adaletli ve ahlâklı bir şekilde hizmet edebiliyor muyuz? Edemiyorsak, zaten durmayız" diye konuştu.

YARATAN HER ŞEYİ GÖRÜYOR!

Kendisine yönelik belaltı eleştiriler hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Başarıyı yakalamak için beni insanların önüne atabilirsiniz. Paralı troller tutabilirsiniz. Bu kainatın bir efendisi var, her şeyi görüyor. O yapılanların binde birini yüzüme karşı yapacak adam daha anasından doğmadı. Trollere ölmüş anneme küfür ettiriyorsunuz, yaratan her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, maç seremonisi ile ilgili olarak da "İstiklal Marşı okunmamasını söylemek nasıl bir hainlik? Bunu gündeme getirenlerin Türk olduğuna inanmıyorum" dedi.

HOCAMIZ TÜRK VATANDAŞI OLACAK

"Hedefimiz 18 Temmuz'da New York'tan kupa ile dönmek. Türk-İslam alemine karşı da sorumluyuz. Allah yolumuzu açık etsin" diyen Hacıosmanoğlu, hayalinin Dünya Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Son olarak Montella'nın geleceği hakkında konuşan TFF Başkanı şunları söyledi: "Kendisine Roma'dan teklif geldi. Hayalini kurduğu kulübü bile kabul etmedi. Zaten Türk gibi oldu. Dünya Kupası'ndan sonra Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız. İsmini kendisi belirler. Bizde sınırsız limiti var."