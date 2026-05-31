Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti!
Giriş Tarihi: 31.05.2026 20:32

Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konate ile yollar resmen ayrıldı.

AA
Ibrahima Konate, Liverpool’a veda etti!
  • ABONE OL

Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, İngiliz ekibine veda etti.

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Konate, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm.

O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL KARİYERİ

Alman ekibi RB Leipzig'den 2021 yılında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İNGİLTERE LİG KUPASI #İNGİLTERE PREMİER LİG #LİVERPOOL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA