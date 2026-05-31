Kıran kırana Rossi pazarlığı

Siyah-beyazlılar, Flamengo'nun tecrübeli kalecisi Agustin Rossi için harekete geçti. Brezilya ekibi, 30 yaşındaki eldiven için 10 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli file bekçisi, siyahbeyazlılara olumlu bakıyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Kulüp kariyeri boyunca 382 maça çıkan Rossi, ağlarında 303 gol gördü. 163 karşılaşmada ise kalesini rakip forvetlere kapattı.

TOPPMÖLLER DE ELDEN KAÇIYOR!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Dino Toppmöller ile temas kursa da daha sonra Alman hocayı beklemeye alarak, başka isimlere yöneldi. Kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız olmayan Toppmöller'e bu süreçte talipler ortaya çıktı. Bundesliga'dan Köln dışında en ciddi konuşulan kulüp Crystal Palace. İngiliz ekibi, takımdan ayrılan Glasner'in yerine 45 yaşındaki hocayla görüşmelere başladı.