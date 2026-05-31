Okan Buruk’tan Singo kararı!

Sezon başında büyük beklentilerle gelen Wilfried Singo, üst üste yaşadığı iki sakatlığın kurbanı oldu.

Bir türlü ritmini bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in dışında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, 30 milyon Euro yatırım yapılan Fildişili savunmacıdan yine de umudunu kesmedi.

Tecrübeli teknik adam, yeni sezon planlamasında Singo'yu ilk 11'de düşünüyor. 2000 doğumlu oyuncu için sağ bekte ısrar edilecek.

Tecrübeli futbolcunun takıma monte edilmesiyle önündeki Leroy Sane'nin performansının artacağı düşünülüyor.