Osimhen’den transfer iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın hocası Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili yaptığı yorumların bağlamından kopartıldığını ifade etti.



Osimhen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.



Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.

NE DEMİŞTİ?

Eric Chelle, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." demişti.



Galatasaray'da 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör