Ozan Kabak: "İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız"





"DÜNYA KUPASI BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Dünya Kupası'nın çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Ozan Kabak, "Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Kulüp takımlarını bir kenara bıraktık, tam konsantrasyon milli takım" dedi.

Her maçtan önce rakibin hücum oyuncularını analiz ettiklerini aktaran Kabak, "Şu an ilk maça 15 gün daha var. Açıkçası yarınki maçı daha çok analiz ediyoruz. Avustralya maçı daha önemli. Maç maç bakacağız. İlk hedef gruptan çıkmak. Ondan sonra da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH BİZ DE KENDİ TARİHİMİZİ YAZARIZ"

2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosunda yer alan futbolcuları örnek aldıklarını anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Biz kendi izimizi bırakmak istiyoruz. Geçen gün Rüştü ağabey, Bülent ağabey geldi, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz bir başarı. Hala her yerde onları görüyoruz. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız" diyerek sözlerini tamamladı.