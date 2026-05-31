Trabzonspor’dan sağ beke takviye!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'nın sağ beki Sidny Lopes Cabral'ı hedefine koydu. Bordo-mavililerin devre arasında da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı. Fırtına, oyuncunun Portekiz ekibinde aradığını bulamaması üzerine harekete geçti. Portekiz basınından Record, tarafların 10 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkışıldığını ileri sürdü. Trabzonsporlu yöneticiler ise pazarlıkları doğrulurken henüz anlaşma olmadığını dile getirdi. Bordo-mavili kurmaylar, Cabral'ın Dünya Kupası'nda boy göstermesinin ardından maliyetinin artacağını düşünerek bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. İki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Cabral, sağ bekin yanı sıra sol bek ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.