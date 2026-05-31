Transferlerim Osimhen etkisi yapacak

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi A Spor'un konuğu oldu. Yapacağı transferler hakkında bilgi veren Yıldırım'dan satır başları şu şekilde:

İki tane santrforla prensipte anlaştık. İstesem santrforlar yarın gelir ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum. Hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri.

Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar! Kaç gol atmışız, onlar kaç gol atmış? İçerideki ruh önemli. Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor. Türkiye'de şampiyon olduk, güzel! Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım.

Fenerbahçe gelecekte Avrupa'da muhakkak final oynayacaktır, bunu inanarak söylüyorum. Bizim takım, iyi bir takım. Takviyeler yapsaydık şampiyon olurduk. Şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda bunu başarırız.

20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım. Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor! İki tane stoper alacağız. Biri sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayaklı olacak.

KOCAMAN'IN ARTILARI EKSİLERİNDEN FAZLA

Aziz Yıldırım, teknik direktör adaylarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Hoca konusunun yönetimde oturup konuşulmadığını belirtirken şöyle devam etti: "Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile de görüşmeler sürüyor. Hocayla beraber transfer yapıp, beraber ilerleyeceğiz. Mourinho'ya bir şey söyleyemezsin. Çok değerli olduğundan yapmayabilir. Bizim hocamız, bizimle çalışacak. Hocaya iş verip, başaramazsa yönetim olarak biz 'başaramadı' olacağız. Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı. Geri oynatmadı, herkesi yendi. Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok. Artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla. Görecekler. Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon Euro maaş, 5 milyon Euro prim istiyor."

HAKEMLER ALEYHİMİZE İŞ YAPARLARSA SUSMAM

Aziz Yıldırım, hakem tartışmalarını da yorumladı. Bu konuda sıkıntı olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: "Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım. TFF ve MHK ile konuşacağız. İstediğimiz tek şey, hakkımız yenmesin. Bunu yapmazlarsa tavrımızı belirleriz. Bu sene çok önemli. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, F.Bahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Aleyhimize çalamazlar, hemen müdahale ederiz! Kavgaya gelmiyoruz, camiaya umut vermeye geliyoruz. İyi yönetirler, ben kazanamam. Olur bu, futbol… Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız. Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım."

SİDİKİ CHERİF İYİ OLABİLİR

"Sidiki Cherif için konuştum ama bonservisini eleştirdim. İki seneye iyi oyuncu olabilir ama acil ihtiyaç olan yere 20 milyon Euro verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyon Euro'ya iyi bir santrfor alırdınız. Çocuğun üstüne yükü bırakmayın. N'Golo Kante'ye 70 milyon Euro verdiler, böyle duydum. Bir tanesi Rusya'ya gitti, öbürü Suudi Arabistan'a gitti. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum."

GALATASARAY PARALARI YEDI

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam gelirlerinde sarı-kırmızılıların önde olmasıyla ilgili soruya da Aziz Yıldırım şu yanıtı verdi: "Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler... Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar... Paraları yediler, biz de yedik! Aradaki fark 50-100 milyon Euro! Onu da sağlarız, ne olacak yani! Durum iyi değil! Durumu bilerek geliyoruz. Geldikten sonra bunları konuşmayacağız, durumu toparlayacağız. 5 senelik proje yapacağız, Fenerbahçe böyle ayağa kalkar."

EDERSON'U GERİ KAZANMALIYIZ

"Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı. Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım. Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım. Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon Euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon Euro altında ödersiniz. Livakovic var, ona da 10 milyon Euro verdik, kiraya yolladık. Bunları yapmayacağız. Oğuz Aydın iyi oyuncu, onu geliştirmek lazım. Ama tam tersi onu geriye götürdüler."

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

"Herkes bize gelip, 'Sponsor olmak istiyoruz' diyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Galiba bir yıl içinde 193 milyon Euro ödenmesi gereken para varmış. Fenerbahçe büyük camiadır. Taraftar bayrakları çıkarsın, şampiyonluk hazırlıklarına başlasın! Fenerbahçeli taraftarlar, çocuklar sokakta rahat gezecek! Akıl bizde, tecrübe bizde, parayı da koyuyoruz. Daha bir şey kalmadı geriye! "

