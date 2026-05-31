Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Muslera...

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 39 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yer aldığı Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör