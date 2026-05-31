Vincenzo Montella: "Ben hayalperest, çok büyük hedefleri olan bir insanım"





"BEN HAYALPEREST, ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR İNSANIM"

Dünya Kupası'ndaki hedefler hakkında da konuşan Montella, "Ben çok hayalperest bir insanım. Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Bu benim DNA'mda var. Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak. Ondan sonra da adım adım ilerlemek. Grubumuz dengeli bir grup. Futbolun en iyileri Dünya Kupası'nda. Futbol enstantane oyunudur. Bir anlık aksiyonla her şey değişebilir" açıklamasında bulundu.

İtalyan çalıştırıcı ayrıca Kuzey Makedonya maçının da önemli olduğunu, farklı futbolculara da şans verebileceğini söyledi.

'2002 yılında Dünya Kupası'nda futbolcu olarak yer alan Vincenzo Montella'nın şu andaki Dünya Kupası'nda oyuncularına ne söylerdi?' sorusuna Montella, "Bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim Dünya Kupası'nda. Kendime 'Oynamalısın' derdim" dedi.

