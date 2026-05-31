Wilson hamlesi

Giriş Tarihi: 31.05.2026

İngiltere’de kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Galli yıldızı listesine aldı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fulham'la sözleşmesi bitti. Bu transfer gerçekleşirse siyah-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak oyuncunun talibinin çok olması nedeniyle Kartal'ı zorlu bir süreç bekliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş, transfer konusunda rotasını ağırlıklı olarak İngiltere'ye çevirmiş durumda. Yeni sezon için mutlaka kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fulham'la sözleşmesi sona eren Harry Wilson'u listesine dahil etti. Ancak oyuncunun özellikle Premier Lig'den taliplilerinin olması Kartal'ın işini zorlaştırıyor. Fulham'ın oyuncuyla yeni mukavele yapmak istediği, ayrıca Everton'ın da devrede olduğu belirtildi.

YÖNETİM FİYAT ARAŞTIRMASI YAPTI
29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun taleplerini araştıran Beşiktaşlı kurmayların, kendi bütçelerine uyması halinde resmi adım atmayı planlandığı öğrenildi. Oyuncunun ise gelen teklifleri değerlendirmeyi ve kendisine en uygun olanını seçmeyi düşündüğü belirtildi. Wilson, 2021 yılında 14 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer olduğu Fulham'da başarılı dönem geçirdi. Bu sezon 41 maçta sahaya çıktı. 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

