2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Grubu: Meksika

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapacak olan Meksika, turnuvaya üçüncü kez ev sahipliği yapan ilk ülke olacak.

Turnuvanın gediklileri arasında yer alan Meksika Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Güney Afrika'yı Meksiko City'de konuk edecek.

A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek Meksika'nın kupa yolculuğu, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası tarihindeki geçmişi ve diğere ayrıntıları şu şekilde:

EV SAHİBİ OLUNCA FİNALLERE KALIYOR

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte organizasyona ev sahipliği yapacağı için FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerini ev sahibi oldukları yıllarda yaşayan Meksikalılar, 1970 ve 1986'da kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

1986 yılındaki çeyrek finalde turnuvaya veda eden Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Javier Aguirre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin teknik direktörü olarak görev yapacak. Bu organizasyon aynı zamanda Aguirre'nin Meksika'nın başında çıktığı üçüncü Dünya Kupası olarak tarihe geçecek.

Tecrübeli teknik adam, 2002 ve 2010 Dünya Kupaları'nda da Meksika Milli Futbol Takımı'nı kulübeden yönetti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Meksika Milli Takımı'nın kadrosunun önemli bir kısmı ülke dışında kariyerlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de forma giyen Edson Alvares'in yanı sıra Milan'da oynayan Santiago Gimenez ve Fulham forması giyen Raul Jimenez, Meksikalıların kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.

OCHOA REKORA ORTAK OLACAK

Meksika'nın tecrübeli kalecisi Guillermo Ochoa, 2026'da 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Dünya Kupası kariyerine 2006'da başlayan tecrübeli eldiven, daha sonra oynanan 4 turnuvada da takımını yalnız bırakmadı. Ochoa, 2026'da da oynayarak 6'şar kez organizasyonda forma giyen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yla rekora ortak olacak.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 17 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 60 maç yapan Meksika, bu maçlardan 17'sini kazandı, 15'inden beraberlikle, 28'inden mağlubiyetle ayrıldı. Kupa tarihi boyunca 62 gol attı, kalesinde 101 gol gördü.

Turnuvaya son olarak 2022'de katılan Meksika ilk maçında Polonya'yla golsüz berabere kalıp ikinci maçında Arjantin'e 2-0 yenilirken, Suudi Arabistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet gruptan çıkması için yeterli olmadı. Bu sonuçlarla birlikte Meksika, 1978 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra ilk defa grup aşamasını geçemedi.

18. kez şampiyonada yer alacak Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

2022 - İlk tur

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defans: Jorge Sanchez (PAOK FC), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas)

Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutierrez (Chivas), Gilberto Mora (Club Tijuana), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Athens), Edson Alvarez (Fenerbahce), Luis Chavez (Dinamo Moscow)

Forvetler: Alexis Vega (Toluca), Cesar Huerta (Anderlecht), Armando Gonzalez (Chivas), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado (Chivas), Julian Quinones (Al Qadsiyah), Raul Jimenez (Fulham), Santiago Gimenez (AC Milan)

MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran (TSİ 22.00): Meksika-Güney Afrika (Mexico City Stadı)

19 Haziran (TSİ 04.00): Meksika-Güney Kore (Guadalajara Stadı)

25 Haziran (TSİ 04.00): Çekya-Meksika (Mexico City Stadı)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör